У Конгресі США впевнені, що зможуть швидко схвалити додаткову допомогу Україні

Провідний республіканець у комітеті закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол запевнив, що американські законодавці оперативно дозволять надати Україні допомогу в протистоянні з РФ.

"Я вважаю, що час має вирішальне значення", – заявив Маккол, додавши, що наступні два-три тижні стануть "надзвичайно важливими" у війні Росії з Україною. Він вірить у "відносне швидке" схвалення допомоги.

Республіканець наголосив, що хотів, аби Конгрес раніше підтримав законопроект про додаткове фінансування України на 33 млрд доларів. Він навіть готовий ініціювати вихід Палати представників із канікул.

"Я волів би, аби в нас такий законопроект з'явився раніше, але маємо, що маємо. Щодня, коли ми не надсилаємо більше зброї – ще один день, коли вб'ють більше людей, і день, коли вони можуть програти цю війну. Я вважаю, що українці можуть у ній перемогти. Але ми повинні надати їм інструменти для цього", – пояснив Маккол.