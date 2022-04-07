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У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ оцінили ймовірність повторного наступу на Київ

Фото: Підготовка захисників Києва (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Олександр Грузевич розповів про оборонні заходи на випадок нових спроб ворога підійти до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ бригадного генерала.

Грузевич заявив про перенацілювання ворогом напрямів своїх атак. Російські окупанти незабаром спробують встановити контроль над Донецькою та Луганською областями. Лише в разі успіху на Сході війська РФ можуть повернутися до ідеї взяти Київ.

"З цією метою вживається низка заходів. Збільшується зовнішнє коло оборони Києва та області. Ми розпочали активно підготовку свого особового складу. Здійснюємо навчання тактики дій, щоб бути готовими до відбиття можливого повторного наступу на столицю", – заявив бригадний генерал.

Тим часом у Харківській ОВА пояснили реальні цілі ворога в Ізюмі. На думку очільника області, російських окупантів цікавить лише напрямок, а не місто та його мешканці.

До слова, ДСНС вирішила запустити нову систему оповіщення через мобільні пристрої.

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