UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Командовании Сухопутных войск ВСУ оценили вероятность повторного наступления на Киев

Фото: Подготовка защитников Киева (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Грузевич рассказал об оборонных мерах на случай новых попыток врага подойти к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление бригадного генерала.

Грузевич заявил о перенацеливании врагом направлений своих атак. Российские оккупанты вскоре попытаются установить контроль над Донецкой и Луганской областями. Лишь в случае успеха на Востоке, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев.

"С этой целью принимается ряд мер. Увеличивается внешний круг обороны Киева и области. Мы начали активно подготовку своего личного состава. Осуществляем обучение тактике действий, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", – заявил бригадный генерал.

Тем временем в Харьковской ОВА объяснили реальные цели врага в Изюме. По мнению главы области, российских оккупантов интересует только направление, а не город и его жители.

К слову, ГСЧС решила запустить новую систему оповещения через мобильные устройства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВооруженные силы УкраиныЛуганскДонецкая областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины