В Командовании Сухопутных войск ВСУ оценили вероятность повторного наступления на Киев

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Грузевич рассказал об оборонных мерах на случай новых попыток врага подойти к Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление бригадного генерала.
Грузевич заявил о перенацеливании врагом направлений своих атак. Российские оккупанты вскоре попытаются установить контроль над Донецкой и Луганской областями. Лишь в случае успеха на Востоке, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев.
"С этой целью принимается ряд мер. Увеличивается внешний круг обороны Киева и области. Мы начали активно подготовку своего личного состава. Осуществляем обучение тактике действий, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", – заявил бригадный генерал.
Тем временем в Харьковской ОВА объяснили реальные цели врага в Изюме. По мнению главы области, российских оккупантов интересует только направление, а не город и его жители.
К слову, ГСЧС решила запустить новую систему оповещения через мобильные устройства.
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