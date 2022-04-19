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Кабмін виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України

Фото: Денис Шмигаль під час засідання уряду (facebook.com/KabminUA)
Автор: Антон Федорців

Кабінет міністрів під час чергового засідання виділив додаткові кошти на сектор оборони. Вони дістануться міністерствам оборони та внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Міністерству оборони виділили 16 млрд. Основні кошти, за словами Дениса Шмигаля, підуть на виплати зарплат військовим і допомоги родинам загиблих героїв, а також на ремонт і модернізацію техніки.

"Наші Збройні сили тримають оборону. Тримають на всіх напрямках, у тому числі в місті-герої Маріуполі. Ми віримо в нашу перемогу та віримо в Збройні сили України. Першочерговим завданням уряду залишається забезпечення наших захисників", – заявив прем'єр-міністр.

Ще 17 млрд гривень отримало Міністерство внутрішніх справ. Ці кошти виділили для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які теж є складовою сил оборони України.

Нагадаємо, що МВФ спрогнозував падіння економіки України в 2022 році на рівні 35%.

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