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Кабмин выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины

Фото: Денис Шмыгаль во время заседания правительства (facebook.com/KabminUA)
Автор: Антон Федорцив

Кабинет министров на очередном заседании выделил дополнительные средства на сектор обороны. Они пойдут министерствам обороны и внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Министерству обороны выделили 16 млрд. Основные средства, по словам Дениса Шмыгаля, пойдут на выплаты зарплат военным и помощи семьям погибших героев, а также на ремонт и модернизацию техники.

"Наши Вооруженные силы держат оборону. Держат по всем направлениям, в том числе в городе-герое Мариуполе. Мы верим в нашу победу и верим в Вооруженные силы Украины. Первоочередной задачей правительства остается обеспечение наших защитников", – заявил премьер-министр.

Еще 17 млрд гривен получило Министерство внутренних дел. Эти средства выделили для пограничников, нацгвардейцев, полицейских – тоже составляющих сил обороны Украины.

Напомним, что МВФ спрогнозировал падение экономики Украины в 2022 году на уровне 35%.

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