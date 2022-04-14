Кабмін "бронюватиме" чоловіків призовного віку для відбудови міст

Для будівництва житла замість зруйнованого потрібна велика кількість будівельників. У Кабміні готові "бронювати" спеціалістів і надати їм особливі умови роботи.

"Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само, як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв", – пояснив Кубраков.

Він додав, що наразі вже є відпрацьований механізм. За ним частина людей бронюється під виконання конкретних завдань і нічим іншим не займаються.

Міністр також оголосив черговість відновлення інфраструктури. Передусім будуть відновлювати транспортне сполучення і будівлі, які підлягають ремонту. На наступному ж етапі будуватимуть нове житло замість зруйнованого вщент.

"Це теж розділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло, – наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле", – додав Кубраков.