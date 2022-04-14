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Кабмин будет "бронировать" мужчин призывного возраста для восстановления городов

Фото: Разрушенный дом в Чернигове (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Антон Федорцив

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о намерениях властей привлекать к восстановлению разрушенных городов мужчин призывного возраста. Они не будут подлежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра НВ.

Для строительства жилья вместо разрушенного требуется большое количество строителей. В Кабмине готовы "бронировать" специалистов и предоставить им особые условия работы.

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей", – объяснил Кубраков.

Он добавил, что сейчас уже есть отработанный механизм. По нему часть людей бронируется под выполнение конкретных задач и ничем другим не занимаются.

Министр также объявил очередность обновления инфраструктуры. Прежде всего, будут восстанавливать транспортное сообщение и подлежащие ремонту здания. На следующем же этапе будут строить новое жилье вместо разрушенного до основания.

"Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье, – наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное", – добавил Кубраков.

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