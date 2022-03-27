Не має відношення до юрисдикції: в Енергодарі колаборант створив "народну раду"

В Енергодарі Шевчик пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він заявив про створення "ради самоорганізації міста", яка виконуватиме функції міської влади, а себе ж він оголосив "головою ради".

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", - пише Орлов.

Фото: депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик (en.gov.ua)