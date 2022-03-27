Не имеет отношения к юрисдикции: в Энергодаре коллаборант создал "народный совет"

В Энергодаре Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Он заявил о создании "совета самоорганизации города", который будет выполнять функции городской власти, а себя же он объявил"председателем совета".

"Официально сообщаем, что созданная сегодня так называемая "народная рада" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком нет никакого отношения к юрисдикции Украины", - пишет Орлов.

Фото: депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик (en.gov.ua)