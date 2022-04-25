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У Херсоні окупанти захопили будівлю міської ради

Фото: Будівля Херсонської міськради (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Російські військові взяли під контроль приміщення міської ради в захопленому Херсоні. Персонал муніципалітету вигнали з робочих кабінетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

25 квітня після обіду війська РФ захопили будівлю міськради. Причини чи вимоги окупантів залишаються невідомими.

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", – розповів один із працівників міськради.

Згодом очільник міста прокоментував ситуацію, що склалася. Він підтвердив захоплення міськради та пообіцяв надати більше деталей згодом.

"Сьогодні ввечері в будівлю Херсонської міськради ввійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією", – заявив Колихаєв.

Нагадаємо, що російські окупанти примусово виселяють ціле селище в Херсонській області.

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