В Херсоне оккупанты захватили здание городского совета

25 апреля после обеда войска РФ захватили здание горсовета. Причины или требования оккупантов остаются неизвестными.

"В 16:30 в здание зашли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", – рассказал один из работников горсовета.

Впоследствии глава города прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он подтвердил захват горсовета и пообещал предоставить больше деталей позже.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19:45 – флаг Украины ещё был над мэрией", – заявил Колыхаев.