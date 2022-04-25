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В Херсоне оккупанты захватили здание городского совета

Фото: Здание Херсонского горсовета (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

Российские военные взяли под контроль помещение городского совета в захваченном Херсоне. Персонал муниципалитета был изгнан из рабочих кабинетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

25 апреля после обеда войска РФ захватили здание горсовета. Причины или требования оккупантов остаются неизвестными.

"В 16:30 в здание зашли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", – рассказал один из работников горсовета.

Впоследствии глава города прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он подтвердил захват горсовета и пообещал предоставить больше деталей позже.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19:45 – флаг Украины ещё был над мэрией", – заявил Колыхаев.

Напомним, что российские оккупанты принудительно выселяют целый поселок в Херсонской области.

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