В Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Зокрема їх підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Також зазначається що співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

Повідомляється що на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російської військової техніки на 10 млрд доларів.

Також ми писали що розвідка розповіла, як російські банки фінансують війну в Україні.

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