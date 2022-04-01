В Энергодаре оккупанты допрашивают местных с применением физического давления, - Генштаб

В городе Энергодар Запорожской области сотрудники ФСБ РФ допрашивают местных жителей с применением физической силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается что на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать местных жителей.
В частности их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Также отмечается что сотрудники федеральной службы безопасности российской федерации проводят их допросы с применение методов психологического и физического давления.
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