Працюватиме на Збройні сили України. Біля Гуляйполя витягли з річки ворожу БМП

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних сил України відзвітувало про поповнення парку техніки черговою бойовою машиною піхоти з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис управління у Facebook.
Один із підрозділів Запорізької окремої бригади тероборони витяг російську БМП-3 з річки поблизу Гуляйполя. Бійцям ТрО допомогли місцеві фермери, які надали для "рятувальної місії" два трактори.
"Ворожа “бешка” була близькою до досягнення омріяної тактичної цілі – втекти манівцями. Однак наші хлопці влучили їй у тильну частину. Екіпаж наковтався української водиці, а машина тепер наша!" – розповів один із учасників бою.
Попри те, що БМП кілька днів пробула під водою, її двигун з ладу не вийшов. Наразі машину відправили на ремонт, звідки вона невдовзі повернеться працювати на ЗСУ.
Нагадаємо, що Росія почала примусову паспортизацію депортованих українців.
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