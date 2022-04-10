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Працюватиме на Збройні сили України. Біля Гуляйполя витягли з річки ворожу БМП

Фото: Трофейна російська БМП-3 (facebook.com/troskhidzsu)
Автор: Антон Федорців

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних сил України відзвітувало про поповнення парку техніки черговою бойовою машиною піхоти з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис управління у Facebook.

Один із підрозділів Запорізької окремої бригади тероборони витяг російську БМП-3 з річки поблизу Гуляйполя. Бійцям ТрО допомогли місцеві фермери, які надали для "рятувальної місії" два трактори.

"Ворожа “бешка” була близькою до досягнення омріяної тактичної цілі – втекти манівцями. Однак наші хлопці влучили їй у тильну частину. Екіпаж наковтався української водиці, а машина тепер наша!" – розповів один із учасників бою.

Попри те, що БМП кілька днів пробула під водою, її двигун з ладу не вийшов. Наразі машину відправили на ремонт, звідки вона невдовзі повернеться працювати на ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія почала примусову паспортизацію депортованих українців.

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