Будет работать на Вооруженные силы Украины. Возле Гуляйполя вытащили из реки вражескую БМП

Одно из подразделений Запорожской отдельной бригады терробороны вытащило российскую БМП-3 из реки близ Гуляйполя. Бойцам ТрО помогли местные фермеры, предоставившие для "спасательной миссии" два трактора.

"Вражеская "бешка" была близка к достижению желанной тактической цели – убежать окольными путями. Однако наши ребята попали ей в тыльную часть. Экипаж наглотался украинской водицы, а машина теперь наша!" – рассказал один из участников боя.

Несмотря на то, что БМП несколько дней пробыла под водой, ее двигатель не вышел из строя. Пока машину отправили на ремонт, откуда она скоро вернется работать на ВСУ.