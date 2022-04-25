У Броварах змінили час комендантської години

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис мера у Facebook .

Відсьогодні комендантська година в Броварах розпочинатиметься о 22:00. Вона триватиме до 05:00 щодня, аж до 30 квітня.

"Нагадуємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Крім випадків, коли людина задіяна в роботі об'єктів критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи", – йдеться в повідомленні.

Раніше Київська область отримала першу субвенцію на відновлення житла. Розмір допомоги з держбюджету склав 400 млн гривень.