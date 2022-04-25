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У Броварах змінили час комендантської години

Фото: Комендантська година розпочинатиметься о 22:00 (t.me/s/UA_National_Police)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Броварів Ігор Сапожко оголосив про нові терміни комендантської години на території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис мера у Facebook.

Відсьогодні комендантська година в Броварах розпочинатиметься о 22:00. Вона триватиме до 05:00 щодня, аж до 30 квітня.

"Нагадуємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Крім випадків, коли людина задіяна в роботі об'єктів критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи", – йдеться в повідомленні.

Раніше Київська область отримала першу субвенцію на відновлення житла. Розмір допомоги з держбюджету склав 400 млн гривень.

До слова, у Запорізькій області з полону РФ звільнили двох голів громад.

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