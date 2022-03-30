Бригада Сухопутних військ ЗСУ знищила 14 одиниць техніки ворога за день

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського відзвітувала про успішну "утилізацію" техніки російських військ на одній з ділянок фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.
"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало – 14 одиниць "бойових колісниць" ворога", – йдеться в повідомленні.
За вчорашній день військові знищили 5 одиниць техніки (бронеавтомобіль "Тигр", гаубиця 2С19 "Мста-С", вантажівка ГАЗ-66, БМП, кетл КамАЗ). Ще 9 одиниць бригада пошкодила (2 КамАЗи, 2С19 "Мста-С", три БТРи та одна інженерна машина розгородження).
До слова, Збройні сили розбили логістичний підрозділ російських окупантів на Чернігівщині.
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