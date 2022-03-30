RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бригада Сухопутних військ ЗСУ знищила 14 одиниць техніки ворога за день

Фото: Знищена російська техніка (facebook.com/58OMPBr)
Автор: Антон Федорців

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського відзвітувала про успішну "утилізацію" техніки російських військ на одній з ділянок фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало – 14 одиниць "бойових колісниць" ворога", – йдеться в повідомленні.

За вчорашній день військові знищили 5 одиниць техніки (бронеавтомобіль "Тигр", гаубиця 2С19 "Мста-С", вантажівка ГАЗ-66, БМП, кетл КамАЗ). Ще 9 одиниць бригада пошкодила (2 КамАЗи, 2С19 "Мста-С", три БТРи та одна інженерна машина розгородження).

До слова, Збройні сили розбили логістичний підрозділ російських окупантів на Чернігівщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України