Бригада Сухопутных войск ВСУ уничтожила 14 единиц техники врага за день

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского отчиталась об успешной "утилизации" техники российских войск на одном из участков фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Сухопутных войск ВСУ в Telegram.
"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало – 14 единиц "боевых колесниц" врага", – говорится в сообщении.
За вчерашний день военные уничтожили 5 единиц техники (бронеавтомобиль "Тигр", гаубица 2С19 "Мста-С", грузовик ГАЗ-66, БМП, кетл КамАЗ). Еще 9 единиц бригада повредила (2 КамАЗа, 2С19 "Мста-С", три БТРа и одна инженерная машина разграждения).
К слову, Вооруженные силы разбили логистическое подразделение российских оккупантов в Черниговской области.
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