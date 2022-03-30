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Бригада Сухопутных войск ВСУ уничтожила 14 единиц техники врага за день

Фото: Уничтоженная российская техника (facebook.com/58OMPBr)
Автор: Антон Федорцив

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского отчиталась об успешной "утилизации" техники российских войск на одном из участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало – 14 единиц "боевых колесниц" врага", – говорится в сообщении.

За вчерашний день военные уничтожили 5 единиц техники (бронеавтомобиль "Тигр", гаубица 2С19 "Мста-С", грузовик ГАЗ-66, БМП, кетл КамАЗ). Еще 9 единиц бригада повредила (2 КамАЗа, 2С19 "Мста-С", три БТРа и одна инженерная машина разграждения).

К слову, Вооруженные силы разбили логистическое подразделение российских оккупантов в Черниговской области.

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