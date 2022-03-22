Білоруський КДБ заявив про "ліквідацію резидентури" в посольстві України

Комітет державної безпеки Білорусі відрапортував про успішне "знешкодження" мережі українських шпигунів, які нібито діяли під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Виртуальный Брест" .

Заступник начальника Слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що фактично половина працівників посольства України в Мінську були "кадровими працівниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України".

Він додав, що українські дипломати нібито вербували в Білорусі інформаторів і самостійно збирали секретну інформацію, зокрема, про військові об'єкти. КДБ звинуватив працівників посольства України в шпигунстві, хоча й згадав про наданий Віденською конвенцією імунітет.

Зазвичай підозрюваних у шпигунстві дипломатів висилають з країни. Однак, ані КДБ, ані білоруська преса значення словосполучення "ліквідація резидентури" наразі не пояснили.