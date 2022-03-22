RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білоруський КДБ заявив про "ліквідацію резидентури" в посольстві України

Фото: Посольство України в Мінську (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Комітет державної безпеки Білорусі відрапортував про успішне "знешкодження" мережі українських шпигунів, які нібито діяли під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Виртуальный Брест".

Заступник начальника Слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що фактично половина працівників посольства України в Мінську були "кадровими працівниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України".

Він додав, що українські дипломати нібито вербували в Білорусі інформаторів і самостійно збирали секретну інформацію, зокрема, про військові об'єкти. КДБ звинуватив працівників посольства України в шпигунстві, хоча й згадав про наданий Віденською конвенцією імунітет.

Зазвичай підозрюваних у шпигунстві дипломатів висилають з країни. Однак, ані КДБ, ані білоруська преса значення словосполучення "ліквідація резидентури" наразі не пояснили.

Нагадаємо, що американські посадовці побоюються близького вступу Білорусі у війну проти України на боці РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьМинскКГБВійна Росії проти України