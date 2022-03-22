Белорусский КГБ заявил о "ликвидации резидентуры" в посольстве Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Виртуальный Брест" .

Заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что фактически половина работников посольства Украины в Минске были "кадровыми работниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины".

Он добавил, что украинские дипломаты якобы вербовали в Беларуси информаторов и самостоятельно собирали секретную информацию, в частности, о военных объектах. КГБ обвинил работников посольства Украины в шпионаже, хотя и упомянул о предоставленном Венской конвенцией иммунитете.

Обычно подозреваемых в шпионаже дипломатов высылают из страны. Однако ни КГБ, ни белорусская пресса значение словосочетания "ликвидация резидентуры" пока не объяснили.