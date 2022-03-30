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Понад 30 обстрілів за добу та ізольований Славутич: яка ситуація в Київській області

Фото: понад 30 обстрілів за добу та ізольований Славутич (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами по цивільнім будівлям й інфраструктурі Київської області. Окупанти повністю ізолювали Славутич.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Внаслідок проблем з логістикою, російські військові концентруються на сховищах пального.

"У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення", - пише Орлов.

Які напрямки залишаються небезпечними:

  • населені пункти вздовж Житомирської траси;
  • Буча - Ворзель - Гостомель;
  • Немішаєве;
  • Дмитрівська громада;
  • Макарівська громада;
  • північ Вишгородського району;
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

Найбільші руйнування внаслідок ворожого вогню відзначаються в:

  • Бучанському районі - Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади;
  • Броварському районі - Великодимерська громада;
  • Вишгородському районах - Димерська, Іванківська громади.

Що відбувається в Бучанському районі:

  • Макарівська громада - селище під контролем ЗСУ, але є регулярні обстріли;
  • Бородянська громада - переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою;
  • Немішаївська громада - ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає;
  • Бучанська громада - ворог окопався, інфраструктура зруйнована;
  • Гостомельська громада - переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована;
  • Ірпінська громада - Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнована. Постійні обстріли;
  • Дмитрівська громада - по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло;
  • Білогородська громада - частково відсутнє світло.

Що відбувається в Броварському районі:

  • У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки.
  • Багато зруйнованої інфраструктури.
  • Що відбувається у Вишгородському районі:
  • В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа;
  • Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.

Що відбувається у Вишгородському районі:

  • В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа;
  • Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.

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