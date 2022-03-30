Более 30 обстрелов за сутки и изолированный Славутич: какая ситуация в Киевской области

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками по гражданском зданиям и инфраструктуре Киевской области. Оккупанты полностью изолировали Славутич.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
Вследствие проблем с логистикой, российские военные концентрируются на хранилищах горючего.
"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население", - пишет Орлов.
Какие направления остаются опасными:
населенные пункты вдоль Житомирской трассы;
Буча-Ворзель-Гостомель;
Немешаево;
Дмитриевская община;
Макаровская община;
север Вышгородского района;
территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерської общин Броварского района.
Наибольшие разрушения вследствие вражеского огня отмечаются в:
Бучанском районе - Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины;
Броварском районе - Великодимерська община;
Вышгородском районах - Дымерская, Иванковская общины.
Что происходит в Бучанском районе:
Макаровская община - поселок под контролем ВСУ, но есть регулярные обстрелы;
Бородянская община - перемещение врага, заблокирована, с разрушенной инфраструктурой;
Немешаевская община - враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет;
Бучанская община - враг окопался, инфраструктура разрушена;
Гостомельська община - перемещение техникой врага, шел бой. Инфраструктура разрушена;
Ирпенская община - Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы;
Дмитровская община - по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет;
Белогородская община - частично отсутствует свет.
Что происходит в Броварском районе:
В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской общин - незначительное количество вражеской техники.
Много разрушенной инфраструктуры.
Что происходит в Вышгородском районе:
В оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа;
Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.
Что происходит в Вышгородском районе:
В оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа;
Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.
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