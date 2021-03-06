Невдача Маска і путівки на Місяць. Головне за тиждень зі світу технологій

Космічний корабель Ілона Маска нарешті зробив посадку, але через кілька хвилин все одно вибухнув. Apple готує презентацію нового планшета, а Google перестане "шпигувати" за користувачами.

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SpaceX вдалося посадити свій космічний корабель. Але він все одно вибухнув

Новий прототип космічного корабля Starship зумів піднятися на висоту понад 10 км і на цей раз безаварійно приземлився. Але за кілька хвилин після посадки все одно вибухнув.

Запуск на відео з 8:29:00

В рамках тестового польоту Starship успішно пройшов цикл зльоту і посадки. Після підйому на 10 км були вимкнені двигуни, спуск проходив з допомогою аеродинамічних модулів. У момент посадки два двигуна були відключені, а плавну посадку забезпечив модуль Raptor.

Імовірно, вибух стався через те, що посадка Starship була жорсткіше, ніж у ракети Falcon 9, оскільки після контакту з землею корабель трохи "підстрибнув" і нахилився.

Попередні прототипи вибухали ще при посадці.

Навіщо Ілону Маску Starship?

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск має амбітну мету - в 2022 році відправити на Марс корабель з вантажем. Після чого стануть можливими польоти з людьми. Крім того, в рамках американської космічної програми "Артеміда" SpaceX обрали одним із підрядників розробки систем висадки людей на Місяць у 2024 році.

Саме для цих місій розробляється корабель Starship. Він об'єднує в собі другу ступінь, яка використовується для досягнення орбітальної швидкості при запуску з Землі, і безпосередньо багаторазовий корабель для польотів у космосі, на Місяць і Марс.

При цьому для польоту на Марс з подальшим поверненням на Землю потрібна організація виробництва палива на поверхні Марса. Для польоту на Місяць дозаправки не треба.

Політ на Місяць вже в 2023, є вісім безкоштовних місць

SpaceX на 2023 запланувала комерційну місію на Місяць. Запуск оплатив японський мільярдер Юсаку Маедзаву. Але летіти він вирішив не один і оголосив, що набирає ще вісім пасажирів, які можуть приєднатися до місії dearMoon безкоштовно.

У відборі може прийняти участь будь-який охочий. Для цього требаподати заявку на сайті dearmoon.earth і розповісти про себе і сферу своєї діяльності. Кандидат має пояснити, як саме політ на Місяць допоможе йому принести більше користі людству. Крім того, потрібно бути готовим підтримувати членів команди під час польоту.

Маск побудує власне місто в Техасі

Як пише Bloomberg, відправною точкою для міста стане поселення Бока-Чіка в Техасі (тут знаходиться космодром SpaceX), яке буде перейменовано на Starbase. Зокрема, Ілон Маск вже подав відповідний запит до місцевої адміністрації. Про нове місто поки відомо тільки те, що тут "будуть дуже добре ставитися до собак".

Apple спрощує міграцію на Android і готує iPad mini з великим екраном

Apple запустила нову послугу, яка дозволяє перенести фото і відео зі сховища iCloud в акаунт Google. Тепер у користувачів iOS-пристроїв з'явилася можливість безболісно "переїхати" на Android або ж зробити резервну копію в іншій екосистемі.

Крім того, за даними інсайдерів, Apple готує презентацію нового планшета iPad mini Pro з найбільшим у цій серії дисплеєм. Його діагональ складе 8,9 дюйма, пристрій матиме дизайн iPad Pro і iPad 4 Air, а також отримає процесор Apple A14 Bionic. Презентація може пройти вже через кілька тижнів.

Google Chrome припинить стежити за користувачами

Популярний браузер від Google впроваджує нову технологію FLoC, яка прийшла на заміну файлам cookie. Вона теж аналізує поведінку користувача в мережі, але тільки щоб віднести його до певної аудиторії. При цьому особисті дані розкриватися не будуть. Протягом двох років браузер поступово відмовиться від збору конфіденційної інформації з метою показу таргетованої реклами.

Флагманський Snapdragon - у більш доступний сегмент смартфонів

Цього тижня китайська компанія realme презентувала флагман під назвою realme GT, який отримав новий процесор Snapdragon 888. Також новинка має AMOLED-дисплей з частотою 120, швидку зарядку на 65 Вт і просунуту систему охолодження.

Компанія представлена на українському ринку, але поки невідомо, чи надійде realme GT в наші магазини. Базова версія realme GT (8/128 ГБ) надійде в продаж за ціною 432 долара, модифікація 12/256 ГБ обійдеться в 510 доларів.

Фото: realme GT

Нове покоління смартфонів від Xiaomi

Xiaomi провела глобальний анонс лінійки Redmi Note 10. До неї увійшли відразу чотири апарату: Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro і Redmi Note 10 5G.

Базова модель отримала 6,43-дюймовий AMOLED-дисплей, Qualcomm Snapdragon 678, стереодинаміки, квадро-камеру і батарею на 5000 мАг з швидкою зарядкою на 33 Вт. Решта трохи відрізняються за технічними характеристиками.

Найбільш цікавою є модель Redmi Note Pro 10. За 7 699 гривень виробник пропонує 120-герцовий екран та ігровий процесор Snapdragon 732G. Смартфон з'явиться в українському роздробі до середини березня.

Фото: нова лінійка Redmi Note (mi.com)