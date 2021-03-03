Політ до Місяця: японський бізнесмен на конкурсі вибере собі попутників

Японський бізнесмен Юсаку Маедзава на конкурсі вибере собі попутників для польоту до Місяця. Політ планується в 2023 році.

Про це він заявив у відеозверненні, розміщеному на його Youtube-каналі .

Він планує взяти з собою ще вісім осіб.

"Я Юсаку Маедзава, організатор проекту dearMoon. Минуло два роки, як я оголосив про нього, і сьогодні я хочу поділитися однією важливою новиною: я запрошую вас приєднатися до мене - вісім осіб з різних країн світу", - сказав він.

Він сказав, що політ відбудеться на ракеті Starship, яку зараз розробляють в SpaceX.

"Політ до Місяця займе три дні, ми облетимо її, і ще три дні піде на те, щоб дістатися додому. Я оплачую всю подорож. Я викуповую всі місця, так що це буде приватна подорож. Сподіваюся, ми всі разом зможемо зробити так, щоб все було круто", - додав бізнесмен.

За словами Маедзави, він хотів би запросити в політ творчих людей.

"Якщо ви вважаєте себе творчою особистістю, то ось дві ключові умови: по-перше, ви вважаєте, що яким-небудь чином можете допомогти іншим людям і суспільству в цілому, по-друге, ви повинні відчувати себе здатним розділяти сподівання людей, які полетять разом з вами", - заявив Маедзава.