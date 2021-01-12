Німеччина відключила найбільший магазин у даркнеті. Сервери перебували в Україні

Німецькі правоохоронці після декількох місяців розслідування відключили найбільший нелегальний торговий майданчик в даркнеті. Його сервери знаходилися в тому числі і в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Кобленца.

Повідомляється, що на вихідних вдалося заарештувати ймовірного оператора найбільшого в світі торговельного майданчика DarkMarket. Крім того, 11 січня змогли закрити його і відключити сервери. У заяві йдеться, що в цій справі німецьке слідство співпрацювало з правоохоронними органами США, України та низки інших країн, а координував операцію Європол.

До закриття DarkMarket був найбільшим у світі торговим майданчиком даркнета з майже 500 000 користувачів і понад 2 400 продавців. На ньому проведено не менше 320 000 транзакцій і переміщено більше 4 650 біткойнів і 12 800 Monero, двох найпопулярніших криптовалют. За поточним курсом це відповідає сумі понад 140 млн євро.

На майданчику DarkMarket в основному продавалися медичні препарати, фальшиві гроші, вкрадені дані кредитних карт, анонімні SIM-карти, шкідливе ПЗ і багато іншого.

Підозрюваного 34-річного громадянина Австралії заарештували недалеко від німецько-датської кордону. В той же час було відключену велику інфраструктуру з більш ніж 20 серверами в Молдові та Україні.

Нагадаємо, раніше в Україні ліквідували більше сотні інтернет-магазинів з продажу наркотиків.

До цього СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародне хакерське угруповання.