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В Україні ліквідували понад сотню інтернет-магазинів з продажу наркотиків

Новость на русском → Україна, Вівторок 29 грудня 2020 17:47
В Україні ліквідували понад сотню інтернет-магазинів з продажу наркотиків Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Національна поліція ліквідувала більше сотні інтернет-магазинів з продажу наркотиків. Через них щодоби збували близько 50 тисяч доз наркотиків на території всієї України.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Також зазначається, що протягом тижня співробітники поліції перекрили два міжнародних канали надходження наркотиків в Україну і припинили діяльність трьох потужних нарколабораторій.

Правоохоронці провели ретельний аналіз каналів збуту наркотиків через Інтернет, зокрема в закритій частині - "DarkNet". Поліцейські встановили власників понад 100 інтернет-ресурсів, які були пов'язані між собою. Вони були "постійними клієнтами" трьох оптовиків, один з яких знаходився у топі рейтингу "DarkNet".

"За попередніми даними, щодоби всі ці ресурси збували близько 50 тис. доз наркозасобів", - зазначено в повідомленні.

Таким чином правоохоронці не дали потрапити на "чорний" ринок понад 20 кг Альфа PVP, близько 8 кг амфетаміну, понад 4 кг канабісу, близько тисячі таблеток "екстазі". В цілому - це понад 120 тисяч доз наркотику. З незаконного обігу вилучено 200 літрів психотропу в рідкому вигляді, рослини конопель і 110 літрів прекурсорів, що використовуються для виготовлення психотропних речовин.

Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 50 мільйонів гривень.

Крім того, правоохоронці вилучили 113 тисяч доларів, 158 тисяч гривень, зброю, гаджети, чорнові записи, а також шість автомобілів.

Слідство вже встановило 50 осіб, пов'язаних з діяльністю ліквідованих наркомагазинів.

"Зараз тринадцяти з них вже повідомлено про підозру, десяти суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі від 143 тисяч гривень до 2,1 мільйона гривень, ще трьом - домашній арешт", - інформують поліцейські.

Нагадаємо, раніше в морському порту "Південний" Одеської області прикордонники виявили 54 кг кокаїну вартістю 12 млн доларів на чорному ринку.

Як писало РБК-Україна, за 2020 рік прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів. Зокрема майже 460 кілограмів кокаїну.

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