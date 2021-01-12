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Германия отключила крупнейший магазин в даркнете. Серверы находились в Украине

Новина українською → Кобленц, Вторник 12 января 2021 15:25
Германия отключила крупнейший магазин в даркнете. Серверы находились в Украине Фото: немецкая полиция (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Немецкие правоохранители после нескольких месяцев расследования отключили крупнейшую нелегальную торговую площадку в даркнете. Ее серверы находились в том числе и в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кобленца.

Сообщается, что на выходных удалось арестовать предполагаемого оператора крупнейшей в мире торговой площадки DarkMarket. Кроме того, 11 января смогли закрыть ее и отключить серверы. В заявлении говорится, что в этом деле немецкое следствие сотрудничало с правоохранительными органами США, Украины и ряда других стран, а операцию координировал Европол.

До закрытия DarkMarket была крупнейшей в мире торговой площадкой даркнета с почти 500 000 пользователей и более 2 400 продавцов. В на ней проведено не менее 320 000 транзакций и перемещено более 4 650 биткойнов и 12 800 Monero, двух самых популярных криптовалют. По текущему курсу это соответствует сумме более 140 млн евро.

На площадке DarkMarket в основном продавались медицинские препараты, фальшивые деньги, украденные данные кредитных карт, анонимные SIM-карты, вредоносное ПО и многое другое.

Подозреваемого 34-летнего гражданина Австралии арестовали недалеко от немецко-датской границы. В то же время была отключена обширная инфраструктура с более чем 20 серверами в Молдове и Украине.

Напомним, ранее в Украине ликвидировали более сотни интернет-магазинов по продаже наркотиков.

До этого СБУ с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку.

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