Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPnone 13

Американська компанія Apple доставила в Україну першу офіційну партію своєї продукції. Всього в країну прибуло понад 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної митної служби України.
"9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що всього в Україну прибуло понад 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів. Держмитслужба почала оформлення товару.
Митники підкреслили, що офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції - це ще одним кроком у боротьбі з контрафактом і з незаконним ввезенням товарів.
Фото: Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13 (facebook.com/UkraineCustoms)