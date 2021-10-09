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Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPnone 13

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американська компанія Apple доставила в Україну першу офіційну партію своєї продукції. Всього в країну прибуло понад 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної митної служби України.

"9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всього в Україну прибуло понад 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів. Держмитслужба почала оформлення товару.

Митники підкреслили, що офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції - це ще одним кроком у боротьбі з контрафактом і з незаконним ввезенням товарів.

Фото: Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13 (facebook.com/UkraineCustoms)

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AppleБорисполь