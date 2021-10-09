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Apple завезла в Украину первую официальную партию iPnone 13

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американская компания Apple доставила в Украину первую официальную партию своей продукции. Всего в страну прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

"9 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции, которую завезла компания Apple", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7,5 млн долларов. Гостаможслужба начала оформление товара.

Таможенники подчеркнули, что официальный импорт компанией Apple своей продукции - это еще одним шагом в борьбе с контрафактом и с незаконным ввозом товаров.

Фото: Apple завезла в Украину первую официальную партию iPhone 13 (facebook.com/UkraineCustoms)

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AppleБорисполь