Ювентус - Динамо: що треба знати про матч передостаннього туру Ліги чемпіонів

Київський клуб побореться за вихід в Лігу Європи

"Динамо" на виїзді зіграє з "Ювентусом" в матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 2" і Volia Football HD1. Букмекери впевнені у перемозі туринської команди. Вперше в історії поєдинок турніру довірили судити жінці.

02 грудня 22:00

Турин, "Ювентус Стедіум"

Турнірна ситуація перед грою

"Динамо" вже остаточно втратило шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів і разом з "Ференцварошем" побореться за Лігу Європи. Команди зустрінуться в очному протистоянні в останньому турі, але спочатку вони спробують зміцнити свої позиції у матчах з "Ювентусом" і "Барселоною" відповідно, що вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу.

Кадрові проблеми

Такі плачевні результати кияни показують через складну ситуацію з COVID-19 серед футболістів. Однак перед грою з "Ювентусом" до ладу повернулися гравці, які раніше отримали позитивні тести.

Прекрасні новини



Всі результати тестів динамівців на COVID-19 перед матчем із «Ювентусом» – негативні. pic.twitter.com/9ynHcZh99J — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 29, 2020

У лазареті команди, як і раніше, залишаються Микита Бурда, Олександр Тимчик, Володимир Костевич, Назарій Русин, Міккель Дуелунд та Віталій Буяльський.

Туринці до матчу з киянами підходять в бойовому складі - вже відновилися і тренуються з командою Джорджо К'єлліні і Меріх Демірал.

Попередні зустрічі

У першому поєдинку, який пройшов в Києві, "біло-сині" показали хорошу гру, але не результат, поступившись супернику з рахунком 0:2.

Прогноз

Для "Ювентусу" ця гра має значення лише в плані боротьби за перше місце в групі.Букмекери впевнені, що туринці зможуть здобути перемогу. Так, ставки на успіх команди Андреа Пірло приймаються з коефіцієнтом 1,35, тоді як тріумф "Динамо" оцінений в 10,00, а нічия - в 5,00.

Де дивитись

Зустріч відбудеться у середу, 2 грудня, на "Ювентус Стедіум" в Турині. Час початку гри - о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на спеціалізованому телеканалі "Футбол 2". Також матч покаже Volia Football HD 1, який доступний на платформі Megogo.