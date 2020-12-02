Ювентус - Динамо: что надо знать о матче предпоследнего тура Лиги чемпионов

Киевский клуб поборется за выход в Лигу Европы

"Динамо" на выезде сыграет с "Ювентусом" в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 2" и Volia Football HD1. Букмекеры уверены в победе туринской команде. Впервые в истории поединок турнира доверили судить женщине.

2 декабря 22:00

Турин, "Ювентус Стэдиум"

Турнирная ситуация перед игрой

"Динамо" уже окончательно лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и вместе с "Ференцварошем" поборется за Лигу Европы. Команды встретятся в очном противостоянии в последнем туре, но сначала они попытаются укрепить свои позиции в матчах с "Ювентусом" и "Барселоной" соответственно, уже гарантировавших себе место в 1/8 финала.

Кадровые проблемы

Такие плачевные результаты киевляне показывают из-за сложной ситуации с COVID-19 среди футболистов. Однако перед игрой с "Ювентусом" в порядок вернулись игроки, которые ранее сдали положительные тесты.

Прекрасні новини



Всі результати тестів динамівців на COVID-19 перед матчем із «Ювентусом» – негативні. pic.twitter.com/9ynHcZh99J — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 29, 2020

В лазарете команды по-прежнему, остаются Никита Бурда, Александр Тимчик, Владимир Костевич, Назарий Русин, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский.

Туринцы к матчу с киевлянами подходят в боевом составе - уже восстановились и тренируются с командой Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал.

Предыдущие встречи

В первом поединке, который прошел в Киеве, "бело-синие" показали хорошую игру, но не результат, уступив сопернику со счетом 0:2.

Прогноз

Для "Ювентуса" эта игра имеет значение только в плане борьбы за первое место в группе. Букмекеры уверены, что туринцы смогут одержать победу. Так, ставки на успех команды Андреа Пирло принимаются с коэффициентом 1,35, тогда как триумф "Динамо" оценен в 10,00, а ничья - в 5,00.

Где смотреть

Встреча состоится в среду, 2 декабря, на "Ювентус Стэдиум" в Турине. Время начала игры - в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на специализированном телеканале "Футбол 2". Также матч покажет Volia Football HD 1, который доступен на платформе Megogo.