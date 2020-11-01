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Усик здобув перемогу у другому своєму бою в супертяжах

Автор: Вера Олейник

Українець переміг Чісору рішенням суддів

Український суперважковаговик Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору. Бій відбувся в Лондоні на стадіоні "Уемблі" і тривав усі 12 раундів.

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Стартові раунди першим номером працював британський боксер, завдавши супернику кілька точних ударів. Однак Усик перехопив ініціативу і активно провів весь поєдинок. Як підсумок, перемога українця одноголосним рішенням суддів - 117-112, 115-113, 115-113.

Для Усика, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, це був другий бій в хевівейті та 18 на професійному рингу.

Спочатку цей поєдинок був відбутися в травні, проте був перенесений через пандемію коронавірусу. У наступному бою Олександр Усик повинен буде битися з чемпіоном світу у важкій вазі за версією IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, британський чемпіон має намір попросити Світової боксерську організацію (WBO) про відстрочку бою з Олександром Усиком, щоб зійтися в рингу з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

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