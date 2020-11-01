Усик одержал победу во втором своем бою в супертяжах

Украинский супертяжеловес Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дереку Чисору. Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и продлился все 12 раундов.

Стартовые раунды первым номером работал британский боксер, нанеся сопернику много точных ударов. Однако с течением времени Чисора замедлился, а Усик перехватил инициативу и активно провел оставшуюся часть поединка. Как итог, победа украинца единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.

Для Усика, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, это был второй бой в хэвивейте и 18 на профессиональном ринге.

Изначально этот поединок был состояться в мае, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В следующем бою Александр Усик должен сразится с чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Напомним, британский чемпион намерен попросить Всемирную боксерскую организацию (WBO) об отсрочке боя с Александром Усиком, чтобы сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.