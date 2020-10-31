Усик - Чісора: що треба знати про другий бій українця в супертяжах

Олександр Усик свій другий бій у суперважкій вазі проведе проти британця Дерека Чісори. Трансляція розпочнеться орієнтовно о 23:00, а дивитися поєдинок можна на онлайн-майданчику Megogo. Букмекери бачать українця явним фаворитом протистояння. Британець значно переважив суперника напередодні бою.

Нарешті довгоочікуваний поєдинок в королівському боксерському дивізіоні. Спочатку бій між Усиком і Чісорою повинен був відбутися 23 травня в Лондоні, але через пандемію коронавірусу його проведення відклали і навіть хотіли провести за межами Великої Британії.

Обидва боксери свої останні поєдинки провели ще в жовтні минулого року. Українець виграв свій дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді, а британець нокаутував свого співвітчизника Девіда Прайса.

Що на кону

На бій не буде виставлено чемпіонських титулів, однак переможець отримає статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу WBO, який поки утримує Ентоні Джошуа.

Прогноз

Букмекери вважають українського боксера фаворитом поєдинку. Так, коефіцієнт на перемогу Олександра Усика становить 1,14, тоді як ставку на перемогу Дерека Чісори можна зробити з котируванням 5,50. Нічия, як завжди, малоймовірна в боксі - коефіцієнт на неї 34,00.

Де дивитися бій

Поєдинок відбудеться пізно ввечері в суботу, 31 жовтня, в Лондоні на арені "Уемблі". Трансляція бою в Україні на загальнонаціональних каналах не запланована. У прямому ефірі його можна подивитися на медіасервісі Megogo за передплатою. Початок вечора бою заплановано на 20:00 за київським часом, а головний поєдинок розпочнеться приблизно о 23:00.