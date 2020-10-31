Усик - Чисора: что надо знать о втором бое украинца в супертяжах

Александр Усик свой второй бой в супертяжелом весе проведет против британца Дерека Чисоры. Трансляция начнется ориентировочно в 23:00, а смотреть поединок можно на онлайн-площадке Megogo. Букмекеры видят украинца явным фаворитом противостояния. Британец значительно перевесил соперника накануне боя.

Наконец-то долгожданный поединок в королевском боксерском дивизионе. Изначально бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса его проведение отложили и даже хотели провести за пределами Великобритании.

Оба боксера свои последние поединки провели еще в октябре прошлого года. Украинец выиграл свой дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде, а британец нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

Что на кону

На бой не будет выставлено чемпионских титулов, однако победитель получит статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBO, который пока удерживает Энтони Джошуа.

Прогноз

Букмекеры считают украинского боксера фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу Александра Усика составляет 1,14, тогда как ставку на победу Дерека Чисоры можно сделать с котировкой 5,50. Ничья, как всегда, маловероятна в боксе - коэффициент на нее 34,00.

Где смотреть бой

Поединок состоится поздно вечером в субботу, 31 октября, в Лондоне на арене "Уэмбли". Трансляция боя в Украине на общенациональных каналах не запланирована. В прямом эфире его можно посмотреть на медиасервисе Megogo по подписке. Начало вечера боя запланировано на 20:00 по киевскому времени, а главный поединок начнется примерно в 23:00.