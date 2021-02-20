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Жіноча збірна України з біатлону взяла бронзу на Чемпіонаті світу

Новость на русском → Поклюк, Субота 20 лютого 2021 14:20
Жіноча збірна України з біатлону взяла бронзу на Чемпіонаті світу Фото: біатлон (twitter.com/IBU_WC)
Автор: Андрій Козловський

На чемпіонаті світу в Поклюці (Словенія) відбулася жіноча естафета з біатлону. Україна взяла бронзу.

Про це повідомляється в Twitter змагань.

Перше місце посіла збірна Норвегії, в України третє місце.

На першому етапі гонку бігла Анастасія Меркушина. Вона використовувала 1 додатковий патрон і передала естафету на 4-й позиції, відставши від лідера на 21, 6 секунди.

Другою бігла Юлія Джима, вона використовувала 3 додаткових патронів, передала естафету на 3-й позиції. Відставання від лідера - 25,4 секунди.

На третьому етапі за Україну бігла Дар'я Блашко. Вона використовувала 1 додатковий патрон і передала естафету на 4-й позиції, відставши від лідера на 23,2 секунди.

Нагадаємо, раніше Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці на 15 км в італійському Антхольц-Антерсельви. Це була перша для збірної України медаль в поточному сезоні на етапі Кубка світу з біатлону.

Крім того, в минулому сезоні українські біатлоністи завоювали срібні медалі в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в Нове-Місце в Чехії.

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