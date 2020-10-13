Україна - Іспанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй (рахунок 1:0)

Збірна України вдома приймає Іспанію в четвертому турі групового етапу Ліги націй. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".

Матч завершено 1:0

90+4 хв. Звучить фінальний свисток !!! Україна здобула першу у своїй історії перемогу над Іспанією.

90 хв. Чотири хвилини додав арбітр до основного часу матчу.

86 хв. Рамос отримав чудову можливість для удару, але відправив м'яч з вигідної позиції вище цілі.

81 хв. Невелика пауза була у нас в грі. Ярмоленко отримав пошкодження в зіткненні з Оярсабалем.

76 хв. АААААААААААА ГОООООООООООООООЛ! Ярмоленко віддав пас на хід Циганкову, який втік від захисника і точно пробив з лінії штрафного в кут воріт Де Хеа!

71 хв. Адама Траоре небезпечно пробив в ближній кут воріт, але впорався із завданням Бущан!

65 хв. Ще одна заміна у збірної України: замість Зубкова на поле вийшов Циганков.

64 хв. Небезпечно! Родрі пробив небезпечно низом, але м'яч прольоті поруч зі штангою.

60 хв. Перша заміна у України: Сидорчука змінює Коваленко.

58 хв. Подвійна заміна у Іспанії: Фаті і Родріго пішли, Ферран Торрес і Оярсабаль вийшли замість них.

52 хв. Яремчук в штрафний скинув на Ярмоленка, той впав на газон, але пенальті арбітр не зафіксував.

48 хв. Україна ледь не вийшла вперед! Ярмоленко віддав на Сидорчука, але той не зміг пробити. М'яч відлетів до Зубкову, завдав удар низом повз створу воріт. До того ж арбітр зафіксував офсайд.

46 хв. Заміна в перерві в Іспанії: Меріно замінив Себальос.

45 хв. Перерва!

45 хв. Яремчук прорвався в чужу штрафну і спробував прострелити в центр, але не зміг ні пройти Рамоса, ні точно віддати на Зубкова.

38 хв. Меріно пробив з-за меж штрафного, але вийшло Бущану прямо в руки.

35 хв. Каналес після скидки від Адама Траоре пробив у сітку із зовнішнього боку.

29 хв. Бущан впевнено грає рукою на виході після навісу з кутового.

25 хв. Миколенко пробив головою після навісу Ярмоленка, але вийшло в руки воротарю.

23 хв. Ох, як щастить нам! Ярмоленко зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр не призначив пенальті.

22 хв. Третій сейв від Бущана!!! Серхіо Рамос завдав дальній удар зі стандарту, але український воротар у стрибку врятував свою команду.

15 хв. Кіпер збірної України знову рятує команду! У падінні відбив м'яч після удару Фаті з кута штрафного!

11 хв. Чудовий момент у Іспанії! Родріго пробив головою з лінії воротарського - сейв від Бущана.

4 хв. Поки іспанці повністю контролюють хід зустрічі.

1 хв. Українська команда одразу переходить у свій звичний середній блок, не зустрічає суперника високо.

- В останній момент квоту квитків на матч була скорочена з 30 до 15% від місткості арени. Рішення ухвалили за результатами термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій в Києві через епідеміологічну ситуацію в місті.

Тобто дійсними залишилися перші 15% проданих квитків (це близько 10 тисяч). Решта - анульовані, власникам компенсують повну вартість.

- Стартові склади.

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь - Сидорчук, Макаренко, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Запасні: Шевченко, Різник, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатін, Циганков, Шепелев, Михайличенко, Безус, Коваленко

Іспанія: Де Хеа - Навас, Рамос, Пау Торрес Регілон - Меріно, Родрі, Каналес - Родріго, Фаті, Траоре

Запасні: Кепа, Симон, Кампанья, Бускетс, Ольмо, Себальос, Гарсія, Гайа, Ферран Торрес, Роберто, Ойярсабаль

- Вітаємо вас на текстовій трансляції матчу! Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, а суперники вийдуть на поле в червоному.