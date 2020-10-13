Украина - Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Украины дома принимает Испанию в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Трансляция начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Второй тайм 0:0

48 мин. Украина едва не вышла вперед! Ярмоленко отдал на Сидорчука, но тот не смог пробить. Мяч отлетел к Зубкову, нанес удар низом мимо створа ворот. К тому же арбитр зафиксировал офсайд.

46 мин. Замена в перерыве у Испании: Мерино заменил Себальос.

45 мин. Перерыв!

45 мин. Яремчук прорвался в чужую штрафную и попытался прострелить в центр, но не смог ни пройти Рамоса, ни точно отдать на Зубкова.

38 мин. Мерино пробил из-за пределов штрафной, но вышло Бущану прямо в руки.

35 мин. Каналес после скидки от Адама Траоре пробил в сетку с внешней стороны.

29 мин. Бущан уверенно играет рукой на выходе после навеса с углового.

25 мин. Миколенко пробил головой после навеса Ярмоленко, но вышло в руки вратарю.

23 мин. Ох, как везет нам! Ярмоленко сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр не назначил пенальти.

22 мин. Третий сейв от Бущана!!! Серхио Рамос нанес дальний удар со стандарта, но украинский вратарь в прыжке выручил свою команду.

15 мин. Кипер сборной Украины вновь спасает команду! В падении отбил мяч после удара Фати из угла штрафной!

11 мин. Отличный момент у Испании! Родриго пробил головой с линии вратарской - сейв от Бущана.

4 мин. Пока испанцы полностью контролируют ход встречи.

1 мин. Украинская команда сразу переходит в свой привычный средний блок, а не встречает соперника высоко.

- В последний момент квоту билетов на матч была сокращена с 30 до 15% от вместимости арены. Решение приняли по результатам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Тоесть действительными остались первые 15% проданных билетов (это около 10 тысяч). Остальные - аннулированы, владельцам компенсируют полную стоимость.

- Стартовые составы.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Сидорчук, Макаренко, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатин, Цыганков, Шепелев, Михайличенко, Безус, Коваленко

Испания: Де Хеа - Навас, Рамос, Пау Торрес Регилон - Мерино, Родри, Каналес - Родриго, ФАти, Траоре

Запасные: Кепа, Симон, Кампанья, Бускетс, Ольмо, Себальос, Гарсия, Гайа, Ферран Торрес, Роберто, Ойярсабаль

- Приветствуем вас на текстовой трансляции матча! Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, а соперники выйдут на поле в красном.