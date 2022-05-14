"Сокіл" офіційно став чемпіоном України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ .

Рада федерації затвердила підсумкові таблиці чемпіонатів України різних категорій. У форматі Telegram-конференції функціонери вирішили закріпити підсумкові місця в таблиці УХЛ станом на 24 лютого – момент вторгнення окупантів в Україну.

Таким чином, золоті нагороди дісталися "Соколу", який набрав 48 очок за 28 матчів. "Срібло" опинилося в "Кременчука" (40 пунктів, 26 поєдинків), а бронзові медалі здобув херсонський "Дніпро" (26 очок, 26 матчів).

Для "Сокола" цей титул став 13-м в історії та першим після відродження в 2020 році. Головний конкурент столичного гранда в боротьбі за "золото" перед стартом сезону – "Донбас" – був знятий з чемпіонату разом із "Краматорськом" за систематичне порушення регламенту.