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"Сокол" официально стал чемпионом Украины

Фото: "Сокол" завоевал 13-й титул в истории (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины определилась с судьбой прерванного войной сезона 2021/22. Чемпионом Украинской хоккейной лиги признали киевский "Сокол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Совет федерации утвердил итоговые таблицы чемпионатов Украины разных категорий. В формате Telegram-конференции функционеры решили закрепить итоговые места в таблице УХЛ на 24 февраля – момент вторжения оккупантов в Украину.

Таким образом, золотые награды достались "Соколу", набравшему 48 очков за 28 матчей. "Серебро" оказалось у "Кременчуга" (40 пунктов, 26 поединков), а бронзовые медали завоевал херсонский "Днепр" (26 очков, 26 матчей).

Для "Сокола" этот титул стал 13-м в истории и первым после возрождения в 2020 году. Главный конкурент столичного гранда в борьбе за "золото" перед стартом сезона – "Донбасс" – был снят с чемпионата вместе с "Краматорском" за систематическое нарушение регламента.

Напомним, что НХЛ провела драфт-лотерею среди худших команд сезона 2021/22.

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Соколхоккей