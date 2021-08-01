Андрій Шевченко йде з посади головного тренера збірної України з футболу. Він очолював збірну останні п'ять років.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни",- написав він.

Нагадаємо, Андрій Шевченко - один з найуспішніших футболістів в історії України, володар "Золотого м'яча" 2004 року - призу найкращому футболісту Європи.

Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який пройшов у 2021 році (Євро-2020). Збірна дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.