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Шевченко йде з посади головного тренера збірної України

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 14:57
Шевченко йде з посади головного тренера збірної України Фото: Андрій Шевченко (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Андрій Шевченко йде з посади головного тренера збірної України з футболу. Він очолював збірну останні п'ять років.

Про ц повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Шевченка.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни",- написав він.

Нагадаємо, Андрій Шевченко - один з найуспішніших футболістів в історії України, володар "Золотого м'яча" 2004 року - призу найкращому футболісту Європи.

Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який пройшов у 2021 році (Євро-2020). Збірна дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.

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Андрій Шевченко
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