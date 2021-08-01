Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную последние пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Шевченко.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны",- написал он.