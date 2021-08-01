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Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 14:57
Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины Фото: Андрей Шевченко (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную последние пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Шевченко.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны",- написал он.

Напомним, Андрей Шевченко - один из самых успешных футболистов в истории Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года - приза лучшему футболисту Европы.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Он руководил командой во время Чемпионата Европы по футболу, который прошел в 2021 году (Евро-2020). Сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

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Андрей Шевченко
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