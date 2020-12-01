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"Шахтар" впевнено розібрався з "Реалом" у передостанньому турі Ліги чемпіонів

Автор: Вера Олейник

Донецький "Шахтар" обіграв мадридський "Реал" за тур до фінішу групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм зустрічі вийшов безгольовим, але з помітною ігровою перевагою мадридської команди. У той самий час як "гірники" непогано оборонялися.

Рахунок у грі відкрив на 57 хвилині Дентіньо, зігравши на випередження у штрафному майданчику. А на 82 Манор Соломон дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.

Для донеччан це був вирішальний матч в плані збереження боротьби та інтриги за вихід в плей-офф турніру. "Гірники" набрали сім очок і вийшли на друге місце у турнірній таблиці, стільки ж балів у команди Зінедіна Зідана і третє місце.

У іншій зустрічі зійдуться лідер цього квартету "Боруссія" з Менхенгладбаха, у якої наразі 8 очок та "Інтер", що замикає турнірну таблицю з двома балами.

У заключному турі "Шахтар" зіграє в гостях з італійським клубом, а "Реал" прийматиме німців.

Нагадаємо, донецький клуб повторно обіграв "Реал" в Лізі чемпіонів. У першому колі команда Луїша Каштру перемогла мадридців на їхньому полі.

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