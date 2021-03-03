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Динамо перемогло Колос в серії пенальті і вийшло в півфінал Кубка України

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 19:45
Динамо перемогло Колос в серії пенальті і вийшло в півфінал Кубка України Фото: матч Динамо - Колос (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Динамо здолало Колос лише в серії пенальті у матчі чвертьфіналу Кубка України. Команда Мірчі Луческу вийшла в півфінал турніру.

Подробиці гри - в матеріалі РБК-Україна.

Мірча Луческу, незважаючи на щільний графік, виставив фактично основний склад на зустріч Кубка. І це не дуже виправдало себе. Незважаючи на перевагу володіння м'ячем і атак, команда не створювала масу моментів біля воріт Євгена Волынця. За гостроту біля чужих воріт команди зіграли приблизно однаково блякло.

Колос досить грамотно захищався і іноді вибігав в контратаки, які часто вдавалося зупинити лише в межах штрафного майданчика киян.

Так ситуація дійшла до серії пенальті. В ній команді тривалий час забивали, а потім почали помилятися. У другій серії ударів першим помилився Колос і в півфінал вийшло Динамо, перемігши в серії пенальті з рахунком 4:3.

Нагадаємо, раніше першим півфіналістом Кубка України стала Зоря. Луганчани перемогли Верес з рахунком 2:1.

Ще два півфіналісти визначаються в матчах Агробізнес - Шахтар і Дніпро-1 - Олександрія.

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