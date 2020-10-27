Шахтар - Інтер: що треба знати про матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" проведе поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти "Інтера". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є італійський клуб. Зустріч пройде в Києві на НСК "Олімпійський" з глядачами на трибунах.

Перший тур

"Шахтар" голосно заявив про себе і тепер від нього чекають більшого. "Гірники" викликали справжній фурор, коли на виїзді обіграли мадридський "Реал" без більшої частини гравців основного складу. Що стосується "Інтера", то підопічні Антоніо Конте не змогли на своєму полі обіграти менхенгладбахську "Боруссію". Більш того, "нерадзуррі" були близькі до поразки, але гол Ромелу Лукаку на 90 хвилині врятував команду від поразки.

Після стартового поєдинку "гірники" є одноосібними лідерами групи, "Інтер" ділить друге місце з "Боруссією" М, а "Реал" пасе задніх.

Внутрішня першість

Обидві команди в цьому сезоні вже втратили чимало очок. "Інтер" після п'яти турів Серії А йде на четвертій позиції з 10 очками, маючи в активі три перемоги, одну нічию і поразку в дербі з "Міланом".

У сьомому турі чемпіонату України "Шахтар" не зміг виграти у полтавської "Ворскли" - 1:1, граючи при цьому майже весь другий тайм в більшості. Цей результат залишив "гірників" на третій позиції в турнірній таблиці, збільшивши відставання від лідируючого "Динамо" до чотирьох балів.

Попередня зустріч

Матч проти "Інтера" буде особливим для "Шахтаря". Команда Каштру жадає реваншу за принизливу поразку в серпні нинішнього року, коли суперники зустрілися за крок до фіналу Ліги Європи. Італійці знищили "гірників" з рахунком 5:0.

Кадрова ситуація

Напередодні гри тренування "Шахтаря" пропустили захисник Сергій Кривцов, хавбек Фернандо і нападник Жуніор Мораес. Також були відсутні Ісмаїлі та Євген Коноплянка, які пропускають тривалий термін через травму.

Довгий час у "гірників" була відсутня ціла низка футболістів, але до матчу другого туру в обойму повертаються Матвієнко, Болбат, Степаненко, Патрік і Тайсон, а Пятов вже був у запасі в Мадриді.

Водночас у "Інтера" всі лідери команди (Лукаку, Мартінес, Ханданович, Перішич та Еріксен) в строю. Тренерський штаб навряд чи зможе розраховувати на Санчеса, Янга, Шкріньяра, Гальярдіні та Сенсі.

Прогноз

Букмекери вважають підопічних Конте фаворитами поєдинку. На перемогу "Інтера" можна поставити за 1,57, тоді як коефіцієнт на тріумф "Шахтаря" становить 5,50, а нічийний результат оцінюється у 4,33. Також фахівці переконані, що обидві команди зможуть забити - 2.20.

Де дивитись

Гра відбудеться у вівторок, 27 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві. З трибун арени спостерігати за матчем зможуть не більше ніж 15% від числа уболівальників. У прямій трансляції глядачі зможуть подивитися поєдинок телеканалі "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 19:55.