Шахтер - Интер: что надо знать о матче Лиги чемпионов

"Шахтер" проведет поединок второго тура Лиги чемпионов против "Интера". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом поединка является итальянский клуб. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями на трибунах.

Первый тур

"Шахтер" громко заявил о себе и теперь от него ждут большего. "Горняки" произвели настоящий фурор, когда на выезде обыграли мадридский "Реал" без большей части игроков основного состава. Что касается "Интера", то подопечные Антонио Конте не смогли на своем поле обыграть менхенгладбахскую "Боруссию". Более того, "нерадзурри" были близки к поражению, но гол Ромелу Лукаку на 90 минуте спас команду от поражения.

После стартового поединка "горняки" являются единоличными лидерами группы, "Интер" делит второе место с "Боруссией" М, а "Реал" плетется в хвосте.

Внутреннее первенство

Обе команды в этом сезоне уже потеряли немало очков. "Интер" после пяти туров Серии А идет на четвертой позиции с 10 очками, имея в активе три победы, одну ничью и поражение в дерби с "Миланом".

В седьмом туре чемпионата Украины "Шахтер" не смог выиграть у полтавской "Ворсклы" - 1:1, играя при этом почти весь второй тайм в большинстве. Этот результат оставил "горняков" на третьей позиции в турнирной таблице, увеличив отставание от лидирующего "Динамо" до четырех баллов.

Предыдущая встреча

Матч против "Интера" будет особенным для "Шахтера". Команда Каштру жаждет реванша за унизительное поражение в августе нынешнего года, когда соперники встретились за шаг до финала Лиги Европы. Итальянцы уничтожили "горняков" со счетом 5:0.

Кадровая ситуация

Накануне игры тренировку "Шахтера" пропустили защитник Сергей Кривцов, хавбек Фернандо и нападающий Жуниор Мораес. Также отсутствовали Исмаили и Евгений Коноплянка, которые пропускают длительный срок из-за травмы.

Долгое время у "горняков" отсутствовал целый ряд футболистов, но к матчу второго тура в обойму возвращаются Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик и Тайсон, а Пятов уже был в запасе в Мадриде.

В то же время у "Интера" все лидеры команды (Лукаку, Мартинес, Ханданович, Перишич и Эриксен) в строю. Тренерский штаб вряд ли сможет рассчитывать на Санчеса, Янга, Шкриньяра, Гальярдини и Сенси.

Прогноз

Букмекеры считают подопечных Конте фаворитами поединка. На победу "Интера" можно поставить 1,57, тогда как коэффициент на триумф "Шахтера" составляет 5,50, а ничейный результат оценивается в 4,33. Также специалисты убеждены, что обе команды смогут забить - 2.20.

Где смотреть

Игра состоится во вторник, 27 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. С трибун арены наблюдать за матчем смогут не более 15% от числа болельщиков. В прямой трансляции зрители смогут посмотреть поединок телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 19:55.