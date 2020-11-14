Збірна України на виїзді поступилася Німеччині в Лізі націй

Збірна України на виїзді поступилася команді Німеччини в п'ятому турі Ліги націй УЄФА. Зустріч в Лейпцигу на "Ред Булл Арена" завершилася з рахунком 1:3.

Рахунок у грі відкрив Яремчук на 12 хвилині. Німеччина зрівняла на 23 хвилині зусиллями Сані, а за 10 хвилин Горетцка віддав гольову передачу Вернеру, який вивів "бундестім" вперед. У другій половині зустрічі Вернер оформив дубль.

Зазначимо, що матч з Німеччиною пропустили півзахисники Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко. Напередодні гри вони отримали позитивні тести на коронавірус. Тому поєдинок перебував під загрозою зриву. Остаточне рішення про проведення ухвалили сьогодні після нових тестів.

Україна йде на третьому місці в групі з 6 очками, німці набрали 9 очок і вийшли на перше місце. Іспанці відстають на очко.

У заключному турі 17 листопада команда Шевченка на виїзді зіграє проти Швейцарії.

Нагадаємо, перед зустріччю з Німеччиною "синьо-жовта" команда програла свій контрольний поєдинок Польщі з "сухим" рахунком 0:2.