Німеччина - Україна: що треба знати про матч Ліги націй

Чи зможе команда Шевченка взяти реванш

Збірна України на виїзді зустрінеться з командою Німеччини в п'ятому турі Ліги націй УЄФА. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають явним фаворитом господарів поля. Зустріч перебувала під загрозою через спалах коронавірусу у "синьо-жовтій" команді.

14 листопада 21:45

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Турнірне становище

Поєдинок є вкрай важливий для підопічних Андрія Шевченка у боротьбі за вихід із групи, і навіть у боротьбі за перше місце. Зараз збірна України ділить з Німеччиною другу позицію, проте програє за додатковими показниками. Від лідируючої Іспанії команди відстають лише на одне очко.

Підготовка до матчу

Німці перед зустріччю зі збірною України провели товариський матч проти Чехії. Команда Йоахіма Льова мінімально перемогла завдяки єдиному гол в матчі, який забив Лука Вальдшмідт.

Україна свій контрольний поєдинок програла полякам з "сухим" рахунком 0:2. Наша збірна показала хорошу гру, але результату немає. Щоб претендувати на перше місце у групі треба обов'язково перемагати.

Статистика зустрічей

Наша збірна ще жодного разу не вигравала у "бундестім". Українцям у семи поєдинках з Німеччиною вдалось здобути лише три нічиї, і всі вони - в рідних стінах. Остання зустріч між командами, яка відбулась 10 жовтня у Києві, завершилась поразкою "синьо-жовтих" з рахунком з рахунком 1:2. І тоді знову наша команда показала непогану гру, а воротар Георгій Бущан витягав просто "мертві" м'ячі, німці все ж зуміли втримати перемогу.

Прогноз

Букмекери не вірять в успіх збірної України. Шанси на перемогу підопічних Андрія Шевченка оцінюються в 15,00. Для порівняння, на тріумф німецької команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,17, а на нічийний результат - 6,50.

Де дивитись

Команди зустрінуться в суботу, 14 листопада, в Лейпцигу на стадіоні "Ред Булл". На цій арені "синьо-жовті" вже встигли провести один поєдинок, який завершився їхньою поразкою Іспанії з рахунком 0:4 у першому турі групового раунду ЧС-2006 року.

У прямій трансляції українські вболівальники можуть подивитись гру на загальнонаціональному каналі "Україна". Також матч покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.