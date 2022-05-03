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Збірна України дізналася час початку матчів Ліги націй

Фото: Тренувальний збір національної команди України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

УЄФА визначив час початку поєдинків у групі B1 Ліги націй, де збірна України змагатиметься за підвищення в класі з командами Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Новий розіграш Ліги націй розпочнеться для збірної України 8 червня. "Синьо-жовті" в Дубліні зіграють проти ірландців. Цей матч призначений на 21:45. Натомість домашні поєдинки проти збірних Вірменії та тієї ж Ірландії українці зіграють у Польщі.

Календар матчів збірної України у групі В1 Ліги націй 2022/23:

08.06.2022

  • Ірландія – Україна – 21:45

11.06.2022

  • Україна – Вірменія – 16:00

14.06.2022

  • Україна – Ірландія – 21:45

21.09.2022

  • Шотландія – Україна – 21:45

24.09.2022

  • Вірменія – Україна – 16:00

27.09.2022

  • Україна – Шотландія – 21:45

Відзначимо, що переможець квартету підніметься в дивізіон A Ліги націй на наступний сезон. Натомість аутсайдер групи вилетить до дивізіону C.

Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. Команда Олександра Петракова веде підготовку до плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Матч проти збірної Шотландії відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, що УЄФА продовжив дискваліфікацію збірної Росії та російських клубів.

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