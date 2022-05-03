Сборная Украины узнала время начала матчей Лиги наций

Новый розыгрыш Лиги наций начнется для сборной Украины 8 июня. "Сине-желтые" в Дублине сыграют против ирландцев. Этот матч назначен на 21:45. В свою очередь домашние поединки против сборных Армении и той же Ирландии украинцы сыграют в Польше.

Календарь матчей сборной Украины в группе В1 Лиги наций 2022/23:

08.06.2022

Ирландия – Украина – 21:45

11.06.2022

Украина – Армения – 16:00

14.06.2022

Украина – Ирландия – 21:45

21.09.2022

Шотландия – Украина – 21:45

24.09.2022

Армения – Украина – 16:00

27.09.2022

Украина – Шотландия – 21:45

Отметим, что победитель квартета поднимется в дивизион A Лиги наций на следующий сезон. Аутсайдер группы вылетит в дивизион C.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. Команда Александра Петракова ведет подготовку к плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Матч против сборной Шотландии состоится 1 июня.