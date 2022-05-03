Сборная Украины узнала время начала матчей Лиги наций

УЕФА определил время начала поединков в группе B1 Лиги наций, где сборная Украины сразится за повышение в классе с командами Шотландии, Ирландии и Армении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Новый розыгрыш Лиги наций начнется для сборной Украины 8 июня. "Сине-желтые" в Дублине сыграют против ирландцев. Этот матч назначен на 21:45. В свою очередь домашние поединки против сборных Армении и той же Ирландии украинцы сыграют в Польше.
Календарь матчей сборной Украины в группе В1 Лиги наций 2022/23:
08.06.2022
11.06.2022
14.06.2022
21.09.2022
24.09.2022
27.09.2022
Отметим, что победитель квартета поднимется в дивизион A Лиги наций на следующий сезон. Аутсайдер группы вылетит в дивизион C.
В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. Команда Александра Петракова ведет подготовку к плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Матч против сборной Шотландии состоится 1 июня.
Напомним, что УЕФА продлил дисквалификацию сборной России и российских клубов.
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