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Сборная Украины узнала время начала матчей Лиги наций

Фото: Тренировочный сбор национальной команды Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

УЕФА определил время начала поединков в группе B1 Лиги наций, где сборная Украины сразится за повышение в классе с командами Шотландии, Ирландии и Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Новый розыгрыш Лиги наций начнется для сборной Украины 8 июня. "Сине-желтые" в Дублине сыграют против ирландцев. Этот матч назначен на 21:45. В свою очередь домашние поединки против сборных Армении и той же Ирландии украинцы сыграют в Польше.

Календарь матчей сборной Украины в группе В1 Лиги наций 2022/23:

08.06.2022

  • Ирландия – Украина – 21:45

11.06.2022

  • Украина – Армения – 16:00

14.06.2022

  • Украина – Ирландия – 21:45

21.09.2022

  • Шотландия – Украина – 21:45

24.09.2022

  • Армения – Украина – 16:00

27.09.2022

  • Украина – Шотландия – 21:45

Отметим, что победитель квартета поднимется в дивизион A Лиги наций на следующий сезон. Аутсайдер группы вылетит в дивизион C.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. Команда Александра Петракова ведет подготовку к плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Матч против сборной Шотландии состоится 1 июня.

Напомним, что УЕФА продлил дисквалификацию сборной России и российских клубов.

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